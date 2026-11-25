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Planina Besna Kobila, udaljena oko 40 kilometara od Vranja, od jutros je pod snežnim pokrivačem, dok je u samom gradu u ranim jutarnjim satima izmereno minus četiri stepena. Pored prvih zimskih prizora na najvišim vrhovima, ovo mesto decenijama privlači pažnju i po potresnoj legendi o lepotici Feji i njenoj kobili, po kojoj su planina i obližnje selo dobili imena.

U Vranju je u ranim jutarnjim satima izmereno minus četiri stepena.

U najtoplijem delu dana temeratura je dostigla plus četiri stepena Celzijusove skale. Sunčano suvo i hladno vreme u utorak je u tom gradu oko koga se prostiru planinski vrhovi Besne Kobile, a najviši su od jutros pod snegom.

Legenda o lepoj Feji

Vranjanci često prepričavaju legendu vezanu za najvišu planinu nedaleko od Vranja. Legenda kaže da je u selu podno planine živela lepa snažna devojka Feja, odličan jahač i nije se odvajala od svoje kobile. Ni u čemu nije zaostajala za muškarcima.

1/5 Vidi galeriju Zabelela se Besna Kobila kod Vranja Foto: Kurir.rs/T. S.

Jednog dana Fejinu kobilu je ujeo besan pas. Ona to nije znala, ali je videla da su nozdrve njene kobile oblivene krvavom renom. Požurila je u selo, gde će joj ljudi pomoći da travama spase svoju ljubimicu, ali je kobila naglo promenila pravac kretanja i pojurila ka planini. Naglim okretanjem ona je zbacila Feju i nastavila da juri sve dublje u neprohod.

Feja je tom prilikom slomila nogu. Ljudi su je našli onesvešćenu, odneli u očevu kolibu i dugo, dugo lečili, ali je Feja ostala hroma. I, tako, po ovom događaju — čuvajući uspomenu na ovu izuzetnu lepoticu i njenu tragičnu sudbinu, ljudi su ovo selo nazvali Kriva Feja, a planinu Besna Kobila, navedeno je prema dostupnim informacijama na Vikipediji.

Besna Kobila je omiljena destinacija Vranjanaca posebno skijaša u zimskom periodu.