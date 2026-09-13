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Španski košarkaš Riki Rubio govorio je o najtežem periodu svog života i otkrio koliko je njegova borba sa depresijom bila ozbiljna.

Nekadašnji NBA as svojevremeno je napravio pauzu od košarke kako bi se posvetio mentalnom zdravlju, a sada je prvi put otvoreno govorio o trenucima kada je situacija otišla predaleko.

1/6 Vidi galeriju Riki Rubio Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Twitter/FCBbasket, EPA/MARISCAL

- Jedne noći bio sam u hotelskoj sobi i jednostavno sam rekao: ne želim više da nastavim. Ne karijeru, već život. Bilo je trenutaka kada je sve oko mene predstavljalo teret, kada sam mislio da moj život nema smisla - rekao je Rubio.

Španac je priznao i da se tokom karijere često borio sa osećajem da nije dovoljno dobar, čak i kada je osvajao priznanja.

- Nikada nisam zadovoljan, jer nikada nije bilo dovoljno. Čak ni kada bih dobijao nagrade nisam bio ushićen. Rekao bih sebi da sam prevarant i da to ne zaslužujem.

Rubio je govorio i o ogromnom pritisku koji se stavlja na mlade sportiste, navodeći Lamina Jamala kao primer.

- Odgovornost se prebacuje na dete koje možda još uvek nije spremno za to. Da li je spreman za sve to? Da li se za to trenira - zapitao se Rubio.

Riki Rubio - dečak koji je postao NBA zvezda

Rikardo "Riki" Rubio Vives rođen je 21. oktobra 1990. godine u El Masnouu, u Španiji. Košarkaški svet upoznao ga je veoma rano – za Huventud Badalonu debitovao je u španskoj ACB ligi sa samo 14 godina, čime je postao najmlađi igrač koji je nastupio u tom takmičenju.

Već kao tinejdžer privukao je ogromnu pažnju svojim pregledom igre, asistencijama i osećajem za organizaciju napada. Sa Huventudom je osvojio Evrokup, a potom je prešao u Barselonu, sa kojom je 2010. osvojio Evroligu.

Godine 2009. izabran je kao peti pik na NBA draftu, kada su ga odabrali Minesota Timbervulvsi. U NBA je debitovao 2011. godine, a tokom karijere igrao je još za Jutu Džez, Finiks Sanse i Klivlend Kavalirse. Za 12 NBA sezona odigrao je 698 utakmica, uz prosek od 10,8 poena, 4,1 skoka i 7,4 asistencije.

Sa reprezentacijom Španije osvojio je brojne medalje, a posebno se izdvaja zlato na Svetskom prvenstvu 2019., gde je proglašen za MVP-ja turnira.

Međutim, iza uspešne karijere krila se i veoma teška životna priča. Nakon što je 2023. odlučio da napravi pauzu kako bi se posvetio mentalnom zdravlju, Rubio je početkom 2024. objavio da završava NBA karijeru.

Kasnije se vratio košarci, prvo kroz treninge sa Barselonom, a potom i u reprezentaciju Španije. Od 2025. ponovo je član Huventuda, kluba u kojem je kao četrnaestogodišnjak napravio prve profesionalne korake.

Danas je Rubio i dalje aktivan. U septembru 2026. govorio je da želi da uživa u svakoj sezoni „kao da je poslednja“, uz priznanje da je kroz svoje iskustvo naučio koliko je važno stati kada je to potrebno.

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