Slušaj vest

Letnja sezona na Crnogorskom primorju odavno nije rezervisana samo za turiste željne sunca i mora. Dok se plaže pune kupačima, a klubovi svake večeri otvaraju vrata za hiljade gostiju, najveće zvezde regionalne muzičke scene vode potpuno drugačiji život, posebno treperi, čiji je raspored toliko gust da između Budve, Herceg Novog, Bara i Tivta gotovo da nemaju vremena ni da se odmore.

Kako saznajemo, upravo su Devito, Cobi i Dragomir Despić Desingerica najbolji primer da svaki izvođač ima svoja pravila kad je u pitanju letnja turneja.

Postavlja uslove

1/5 Vidi galeriju Zna pevač šta hoće Foto: Promo, Printscreen



Devito je odlučio da potpuno promeni način funkcionisanja tokom primorskih nastupa. Umesto da svake večeri menja apartmane ili hotele, iznajmljuje jahtu na kojoj boravi kad je u Crnoj Gori radi nastupa. Na to se odlučio jer ne želi da bude okružen nepoznatim ljudima. Na plovilu spava, tu se odmara između nastupa, a odatle odlazi pravo u klubove u kojima peva. Posle nastupa može odmah da se skloni od gužve. Nema čekanja fanova ispred hotela, fotografisanja ili radoznalih pogleda. Kad se veče završi, ukrca se na jahtu i već je na svom miru.

U svom stilu

1/4 Vidi galeriju Reper želi samo skupo Foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Dragana Udovičić, Printskrin



Za razliku od svog kolege, Cobi ima sasvim drugačije zahteve. Njegov uslov prema organizatorima je jasan. Smeštaj mora biti hotel sa pet zvezdica. To u njegovom slučaju, kako pričaju ljudi iz organizacije, nije nikakav hir, već način na koji funkcioniše. Posle nastupa želi kvalitetan odmor, dobru uslugu i mir. Hotel sa pet zvezdica mu daje sve što mu je potrebno kako bi sutradan bio spreman za novi koncert.

Opušten skroz

1/5 Vidi galeriju Reper nije zahtevan Foto: Shutterstock, Boba Nikolić, Marko Karović

Cobi posebnu pažnju obraća na kvalitet sobe, privatnost i uslugu, jer tokom letnje turneje često nastupa na primorju.

Najveće iznenađenje predstavlja Desingerica. Iako važi za jednog od najtraženijih izvođača na regionalnoj sceni, on organizatorima ne postavlja uslove kad je smeštaj u pitanju. Boravi u apartmanu luksuznog hotela u Budvi koji, kako tvrde organizatori nastupa u Crnoj Gori, sam plaća.