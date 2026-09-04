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Iako je godinama privlačio veliku pažnju javnosti, sin pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan, nakon što se oženio Bojanom Rodić povukao se gotovo u potpunosti iz javnosti. Danas sa suprugom i porodicom živi u luksuznoj vili u Surčinu, čija se vrednost procenjuje na oko 700.000 evra, a sada je svojim pratiocima pokazao i deo njihovog dvorišta.

Mirko je iskoristio poslednje vrele dane u godini kako bi sa svojim sinovima uživao pored bazena koji se nalazi u njihovom dvorištu. Tom prilikom snimao je naslednike dok su se bezbrižno kupali, igrali i skakali u bazen.

Mirko Šijan sa porodicom živi u vili u Surčinu koja se procenjuje na oko 700.000 evra, a sada je pokazao deo njihovog dvorišta. Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Instagram

Posebnu pažnju privlači ambijent oko bazena. Mirko je zasadio palme koje čitavom prostoru daju pravi mediteranski ugođaj, pa dvorište podseća na letovalište, dok ujedno porodici pružaju i dodatnu privatnost.

Zaradi i do 300.000 dnevno

Podsetimo, Mirko i Bojana su proširili biznis sa pilićima koji njena porodica godinama ima.

Mirko Šijan i Bojana Rodić Foto: Damir Dervišagić

- Izabrali su veoma prometno mesto, baš su se dali u svemu tome. I Mirko i Bojana su veoma vredni, posvetili su se porodici i tom poslu od kojeg uzimaju ozbiljne pare. Dolazi Mirko, kako ne. Ne dolazi svaki dan, više traže Bogdana ( prim. aut. tasta) za posao, njega znaju ljudi, ali pomogne i on nekad. Dođe da sanese piliće, da vidi da li treba nešto, kod njih je tezga uvek puna. Zna i na česmi da opere opere piliće i sredi sudove u kojima je bila roba. Imaju posla po ceo dan, i ja kod njih pazarim meso. Toliko posla ima da traže sad još jednu prodavačicu. Svaka im čast stvarno, a on dečko, vidi se da je vaspitan onako narodski. Ne može ni po čemu da se vidi ni da je bogat, ni ko je ni šta je. Izgleda kao svi mi, obučen kao svi mi majica pantalone. Dobar je taj mali, nasmejan, vredan. I da pomogne i da radi, svaka čast - rekla je jedna prodavačica na jednoj tezgi za "Telegraf". Njihova zarada navodno nikada nije ispod 300.000.

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Mirko Šijan Bojana Rodić

20:02
STARS 616 29.08.2026. Izvor: kurir tv