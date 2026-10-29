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Branimir Brstina, glumac koji decenijama osvaja publiku svojim talentom i upečatljivim ulogama, uhvaćen je objektivom našeg paparaca na Dorćolu, i to u prepodnevnim časovima, kada je očigledno imao svoje dnevne obaveze.

Ljudi ga obožavaju

U opuštenom izdanju, s velikim rancem na leđima i štapom u ruci, pomoću kog hoda, umetnik je prolazio ulicama jednog od najstarijih i najpoznatijih delova prestonice, a upravo je detalj koji ranije nismo primećivali privukao posebnu pažnju.

Umetnik je delovao ležerno, ali je u ruci imao štap. Iako smo navikli da ga gledamo u brojnim televizijskim, filmskim i pozorišnim ulogama, Brstinu nemamo često prilike da vidimo u ovakvim, sasvim običnim situacijama.

1/5 Vidi galeriju Glumac u opuštenom izdanju Foto: Kurir, Nebojša Madić



Podsetimo, čuveni glumac je početkom januara ove godine imao infarkt kada je operisan i ugrađen mu je stent.

Branimir važi za jednog od umetnika čije ime publika vezuje za brojne zapažene uloge i bogatu karijeru. Godinama je prisutan na domaćoj glumačkoj sceni, a svojim talentom i profesionalizmom stekao je naklonost različitih generacija gledalaca.

Primećen

Zbog toga ne čudi što njegov susret sa sugrađanima, daleko od pozorišnih dasaka i televizijskih kamera, ume da izazove iskreno oduševljenje. Ljudi su bili prijatno iznenađeni kada su poznatog glumca ugledali u svom komšiluku, u okruženju u kom se svakodnevno odvija život Beograđana. Upravo takvi susreti podsećaju na to koliko publika voli da vidi poznate umetnike u prirodnom okruženju. Umesto velikih događaja i javnih pojavljivanja, sasvim obična šetnja gradom ponekad je dovoljna da privuče pažnju i izmami osmeh onima koji su odrasli uz njihove uloge.

Brstina, međutim, nije ostavljao utisak da mu je cilj da bude u centru pažnje. S rancem na leđima i štapom u ruci, delovao je opušteno, ali i pomalo užurbano, kao da ga čeka još mnogo obaveza tokom dana.