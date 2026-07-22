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Fudbalski klub Liverpul saopštio je da je izrekao 432 doživotne zabrane dolaska na njegov stadion i 115 zabrana na neodređeno vreme zbog ilegalne preprodaje ulaznica, nakon zajedničke akcije sa policijom Mersisajda, preneli su danas britanski mediji.

U okviru istrage zaplenjena je imovina vredna više od 1,2 miliona funti, koja je povezana sa organizovanom preprodajom karata i pranjem novca stečenog tim kriminalnim aktivnostima.

1/6 Vidi galeriju Navijači Liverpula Foto: George Tewkesbury / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ryan Browne / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Akcija policije sprovedena je uporedo sa kampanjom Liverpula protiv preprodavaca ulaznica, kako na internetu, tako i na stadionu.

"Ovo je sjajan primer saradnje policije i Fudbalskog kluba Liverpul u interesu navijača i šire javnosti. Uvek ćemo preduzimati mere kako bismo zaštitili prave navijače koji postaju žrtve preprodavaca dok samo pokušavaju da kupe kartu za utakmicu svog tima", izjavio je glavni inspektor policije Nik Safild, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Novac dobijen zaplenom imovine podeljen je između policije Mersisajda i britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Liverpul je prošle godine saopštio da je u prethodne dve godine ugasio 145.000 korisničkih naloga povezanih sa preprodajom ulaznica.

Tokom prošle sezone klub je proverio gotovo 700.000 registracija za kupovinu karata, pri čemu je blokirano ili ugašeno 67.663 naloga za koje se sumnjalo da su lažni, dok je još 121.379 naloga pod istragom.

Pored toga, tokom sezone 2025/26 poništeno je 3.847 ulaznica zbog sumnjivih kupovina, nakon čega su vraćene u redovnu prodaju kako bi bile dostupne pravim navijačima.

Klub je takođe pojačao kontrole na dan utakmica na stadionu Enfild, gde je u proseku zaustavljano oko 300 sumnjivih korisnika po domaćem meču, dok su slične provere sprovođene i na gostovanjima u Premijer ligi i evropskim takmičenjima.