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Srpski defanzivac Nikola Maraš više nije fudbaler Deportivo Alavesa. Španski prvoligaš odlučio je da prekine saradnju sa 30-godišnjim štoperom godinu dana pre isteka ugovora, a razlog za ovakav potez leži u dokazima da se igrač nije dovoljno trudio na treninzima.

Klub iz Vitorije u četvrtak je zvanično potvrdio razlaz sa srpskim internacionalcem, napomenuvši da je odluka doneta nakon sprovedenog disciplinskog postupka. Odmah je bilo jasno da je posredi ozbiljan prekršaj – analitički programi koji prate rad i parametre igrača zabeležili su konstantan pad zalaganja iskusnog štopera na treninzima. Reakcija uprave bila je brza: nakon obavljenog razgovora, usledio je i konačni otkaz.

Tim povodom, Deportivo Alaves se oglasio zvaničnim saopštenjem:

"Deportivo Alaves saopštava da je raskinuo ugovorni odnos sa Nikolom Marašem otkazom, posle završetka disciplinskog postupka pokrenutog zbog mogućeg smanjenja njegovog radnog učinka. Postupak je sproveden u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora AFE-LALIGA i zasniva se, između ostalog, na izveštaju koji sveobuhvatno i kontinuirano analizira igračev učinak tokom njegovog ugovornog odnosa. Da bi se pripremio ovaj izveštaj procenjeni su različiti objektivni parametri njegove sportske aktivnosti, na osnovu platformi priznatog ugleda i evidencije koja se odnosi na opterećenje i ponašanje igrača na treningu. Tokom obrade dosijea, Nikola Maraš je imao priliku da iznese objašnjenje i odbrani svoj slučaj. Pošto je utvrđeni postupak završen, Deportivo Alaves je obavestio igrača o raskidu njegovog ugovora", stoji u saopštenju.

1/4 Vidi galeriju Nikola Maraš Foto: Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy / Profimedia

Skupa klauzula i skromna minutaža

Saradnja nekadašnjeg defanzivca Rada i baskijskog kolektiva praktično nikada nije dostigla željeni nivo, pa je ovakav rasplet bio samo pitanje vremena. Maraš je stigao u Alaves u leto 2022. godine na pozajmicu iz Almerije, uz klauzulu o obaveznom otkupu za 1,5 miliona evra u slučaju ulaska u Primeru.

Alaves je izborio plasman u elitu, ugovor je automatski aktiviran narednog leta, ali Srbin nije dobio značajniju ulogu. U protekle tri sezone upisao je svega tri nastupa u dresu ovog kluba, dok je većinu vremena proveo na pozajmicama u Levanteu, Sporting Hihonu i tokom prošle polusezone u Mirandesu.

Nakon ovakvog epiloga, Maraš je slobodan u izboru nove sredine.

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