Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Zemunu u 7. kolu Super lige Srbije.
SUPER LIGA
ZVEZDA MORA DA SE "VADI" POSLE DEBAKLA! Sve osim pobede bi bila senzacija! Evo gde možete da gledate meč protiv Zemuna
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Nakon debakla u Plzenju i ubedljivom porazu od Viktorije u revanš utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope Crvena zvezda će protiv Zemuna, koji je u Super ligi domaćin na stadionu u Ubu, pokušati da se vrati na pobednički put.
Veliki je favorit za trijumf i sve osim "dvojke" biće ogromno iznenađenje.
Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport
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Utakmica počinje u 20.00 časova.
Tekstualni prenos iz minuta u minut ćete moći da pratite uživo na Kurir sportu.
Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".
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