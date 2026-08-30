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Nakon debakla u Plzenju i ubedljivom porazu od Viktorije u revanš utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope Crvena zvezda će protiv Zemuna, koji je u Super ligi domaćin na stadionu u Ubu, pokušati da se vrati na pobednički put.

Veliki je favorit za trijumf i sve osim "dvojke" biće ogromno iznenađenje.

Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Utakmica počinje u 20.00 časova.

Tekstualni prenos iz minuta u minut ćete moći da pratite uživo na Kurir sportu.

Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".

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Bonus video:

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Izlazak fudbalera Viktorije i Crvene zvezde Izvor: MONDO