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Arina Sabalenka odlučila je da poraz u finalu grend slema u Njujorku i gubitak liderske pozicije na WTA listi izleči letovanjem.

Beloruska teniserka Arina Sabalenka trenutno se nalazi u Grčkoj gde uživa u poslednjim danima leta.

Arina Sabalenka na odmoru u Grčkoj Foto: Printskrin/Instagram

Kraj septembra

Arina Sabalenka i njen verenik Jorgos Frangulis odlučili su da kao i svakog kraja septembra posete grčku obalu i tamo uživaju. Pre nekoliko godina letovali su sa Novakom i Jelenom Đoković, a sada su odlučili da ipak budu sami.

Arina Sabalenka je poznata po tome što je Grčka njena omiljena destinacija za odmor i "sigurna luka" za punjenje baterija tokom naporne teniske sezone. Njena posebna povezanost sa Grčkom, kao i omiljena mesta za letovanje, objašnjavaju se kroz nekoliko ključnih detalja.

1/10 Vidi galeriju Arina Sabalenka u Grčkoj na moru Foto: Printskrin/Instagram

Egejsko more

Arina voli da ode na Mikonos, koji je njena glavna baza i letnji raj. Redovno ga posećuje odmah nakon velikih turnira, posebno posle Rolan Garosa i Vimbldona, kada "ukrade" nekoliko dana za odmor pre letnje turneje. Najčešće iznajmljuje privatne luksuzne vile sa bazenom ili luksuzne jahte.

Poznata je Arina po tome što na društvenim mrežama deli opuštene trenutke u bikiniju, obilazi lokalne restorane i uživa u zalascima sunca na Egejskom moru. Otvoreno i kroz šalu je u više navrata izjavljivala da joj je posle teških poraza ili napornih turnira na Mikonosu potreban "beg od tenisa" uz tekilu, slatkiše i dobre žurke.

Arina Sabalenka sa verenikom na moru u Grčkoj Foto: Printskrin/Instagram

Atinska rivijera

Pored ostrva, Sabalenka često provodi vreme u Atini i na Atinskoj rivijeri. Kada poseti glavni grad Grčke, spaja opuštanje na moru, spa tretmane i obilazak istorijskih znamenitosti i elitnih restorana. Posebno na Glifadi.

Njena ljubav prema Grčkoj dodatno je učvršćena i na privatnom planu. Arina je u vezi sa brazilsko-grčkim biznismenom Jorgosom Fragulisom, osnivačem poznatog brenda "Oakberry". Zbog njegovog porekla, Sabalenka Grčku doživljava kao "drugu kuću" i često provodi vreme sa njegovom porodicom i prijateljima.