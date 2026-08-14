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Nikola Jokić još jednom je pokazao da je veliki šampion i van košarkaškog terena.

Najbolji srpski košarkaš posetio je frizerski salon u Somboru, a domaćina je posle šišanja ostavio bez reči - potezom koji je oduševio sve.

Jokić je svratio na šišanje u poznati lokalni salon, a ono što je usledilo nakon šišanja privuklo je posebnu pažnju.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Poklon koji se ne zaboravlja

As Denver Nagetsa nije došao samo da sredi frizuru. Nakon posete ostavio je potpisani dres Denvera i dve košarkaške lopte sa posvetom.

Frizer nije krio oduševljenje, a uz fotografije Jokića i poklona objavljena je i poruka koja možda najbolje opisuje utisak koji je srpski as ostavio:

"Neke ljude ne čini velikim samo ono što postižu, već kakvi ostanu kada dostignu vrh. Nikola Jokić. Veliki šampion, još veći čovek."

Gest je posebno zanimljiv jer Jokić, uprkos statusu jednog od najvećih sportista današnjice, važi za čoveka koji i dalje živi prilično povučeno i daleko od reflektora kada nije na parketu.

Inače, centar Denvera juče je stigao u prestonicu Srbije za volanom jednog od svojih najnovijih automobila. Osnovna cena njegovog novog luksuznog automobila na našem tržištu iznosi oko 160.000 evra, dok sa dodatnim paketima opreme ta cifra znatno raste. Okojem automobilu je reč, pogledajte u galeriji u nastavku teksta:

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić novi BMW Foto: Mondo/Stefan Stojanović