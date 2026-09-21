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Crvena zvezda je stavila tačku na pripremni period utakmicom protiv Arisa u Beogradu, a sada je sve spremno za ono pravo. Nova sezona je pred vratima, očekivanja su velika, a jedan od igrača od kojih se mnogo očekuje jeste Džered Batler.

Američki bek je prošle sezone ostavio veoma dobar utisak nakon dolaska u Beograd, iako mu pripreme ovog leta nisu prošle idealno kada je reč o formi. Ipak, Batler veruje da će u novu sezonu ući mnogo spremniji i sa jasnijom slikom onoga što se od njega traži.

1/5 Vidi galeriju Džered Batler u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

U razgovoru za "Sport klub", Amerikanac je govorio o povratku u Beograd, ali i o saradnji sa novim trenerom crveno-belih Ibonom Navarom.

"Izuzetan je osećaj. Ovo mesto je postalo posebno u mom srcu i jedva čekam da sezona počne. Biće mnogo uzbudljivih stvari i novih lica, ali mislim da će biti dobro", rekao je Batler.

Promena na klupi donela je i novi način rada. Batler priznaje da je potrebno određeno vreme da se ekipa navikne na zahteve novog trenera, ali mu se ono što vidi na treninzima već dopada.

"Kod svake promene potrebno je vreme za prilagođavanje. On veoma naporno radi i verujem da će izvući maksimum iz svih nas. Privikavamo se i za sada sve ide dobro."

Posebno mu prija Navarov pristup.

"Dopada mi se njegov intenzitet i način komunikacije. Veoma je direktan i govori stvari onakvima kakve jesu. To cenim."

Batler je prošle sezone prvi put igrao u Evropi, a dodatni problem bio je što je u Zvezdu stigao usred takmičarske godine. Sada, međutim, ima mnogo više iskustva i zna šta ga čeka.

Amerikanac smatra da je upravo to jedna od njegovih najvećih prednosti pred novu sezonu.

"Sada bolje znam kada mi je potrebno malo više odmora i kada treba da se resetujem. Znam kakav stil igre je potreban, koliko fizički moraš da igraš, kakav nivo kontakta je dozvoljen i kakav tempo je potreban u napadu."

Dodaje da je sada mnogo bolje upoznat i sa evropskom košarkom.

"Znam koliko ekipa mora da bude raznovrsna da bi pobeđivala. Na sve to sam se sada definitivno dobro prilagodio."

A kada je bilo reči o njegovoj ulozi u ekipi, Batler je jasno stavio do znanja da ne mora uvek da bude najglasniji kako bi bio lider.

"Možda nisam lider koji će biti najglasniji i stalno govoriti, ali sam neko ko će sve pokazati na terenu. Želim da koristim svoje kvalitete kako bih predvodio ove momke."

Na kraju, usledilo je pitanje koje je posebno zanimalo navijače Crvene zvezde – koji je cilj za novu sezonu?

Batler nije imao nikakvu dilemu.

"Naravno, Fajnal-for."

Poruka je jasna. Crveno-beli žele iskorak u Evroligi, a Džered Batler veruje da Zvezda ima kvalitet da napadne najveći mogući cilj.