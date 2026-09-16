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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali danas je naučio "od domaćina Marka Stojića šta je tajna dobrog čvarka". 

Naime, susret je podelio na svom Instagram nalogu.

- Marko se ovim poslom bavi još od 1973. godine. U Popučkama, gde živi sa suprugom Mašinkom, izgradio je ime koje se vezuje za kvalitet, tradiciju i pošten odnos prema poslu. Njegova mesarska radnja "Meso Produkt" dobro je poznata kupcima, a svoje umeće godinama potvrđuje i na festivalu "Duvan čvaraka", na kojem je višestruki pobednik, uključujući dve uzastopne pobede. Prošle godine proglašen je i za najiskusnijeg učesnika festivala.

Iza svih priznanja ipak stoje decenije rada, znanja koje se prenosi i ljubavi prema zanatu. Marko je otac dve ćerke i deda četvoro unučadi, a upravo su takvi ljudi i porodice važan deo onoga što čuva naše krajeve i njihovu tradiciju. Srbija gaji i poštuje svoje prave domaćine. Ljude koji svojim rukama stvaraju, svojim radom traju i svojim primerom pokazuju mlađim generacijama vrednost znanja, upornosti i domaćinskog odnosa prema poslu.

Takvi ljudi su uzor i ponos Srbije.

Hvala Marku na gostoprimstvu i želim mu još mnogo godina uspešnog rada i novih priznanja! Samo Ujedinjena Srbija ume da sačuva ovakvo blago od ljudi! - naveo je Mali. 

Pogledajte kako je to izgledalo u nastavku: 

Kurir.rs

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