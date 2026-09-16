SINIŠA MALI UČIO DA PRAVI DUVAN ČVARKE! Ministar u Popučkama posetio čuvenog majstora: Marko je pravi ponos i uzor Srbije! (VIDEO)
- Siniša Mali je u Popučkama posetio Marka Stojića i naučio kako se prave duvan čvarci, a susret je podelio na Instagramu.
- Stojić se ovim poslom bavi od 1973. godine, a njegova radnja i višestruke pobede na festivalu 'Duvan čvaraka' doneli su mu ugled majstora i uzora.
Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali danas je naučio "od domaćina Marka Stojića šta je tajna dobrog čvarka".
Naime, susret je podelio na svom Instagram nalogu.
- Marko se ovim poslom bavi još od 1973. godine. U Popučkama, gde živi sa suprugom Mašinkom, izgradio je ime koje se vezuje za kvalitet, tradiciju i pošten odnos prema poslu. Njegova mesarska radnja "Meso Produkt" dobro je poznata kupcima, a svoje umeće godinama potvrđuje i na festivalu "Duvan čvaraka", na kojem je višestruki pobednik, uključujući dve uzastopne pobede. Prošle godine proglašen je i za najiskusnijeg učesnika festivala.
Iza svih priznanja ipak stoje decenije rada, znanja koje se prenosi i ljubavi prema zanatu. Marko je otac dve ćerke i deda četvoro unučadi, a upravo su takvi ljudi i porodice važan deo onoga što čuva naše krajeve i njihovu tradiciju. Srbija gaji i poštuje svoje prave domaćine. Ljude koji svojim rukama stvaraju, svojim radom traju i svojim primerom pokazuju mlađim generacijama vrednost znanja, upornosti i domaćinskog odnosa prema poslu.
Takvi ljudi su uzor i ponos Srbije.
Hvala Marku na gostoprimstvu i želim mu još mnogo godina uspešnog rada i novih priznanja! Samo Ujedinjena Srbija ume da sačuva ovakvo blago od ljudi! - naveo je Mali.
Pogledajte kako je to izgledalo u nastavku:
Kurir.rs