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Njegova karijera je na samom početku, a plejmejker se već suočio sa ozbiljnim problemima.

Imao je Nikola Topić povrede, rak testisa i operacije od kojih se oporavio i vratio na parket.

Ove sezone je igrao na tri utakmice u NBA ligi, a poslednju je završio posle samo pet minuta provedenih u igri.

Protiv Atlante je upisao samo asistenciju, a onda se požalio na bol u kuku zbog kojeg se nije vraćao na teren.

1/5 Vidi galeriju Nikola Topić u dresu Oklahome Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Ovu informaciju je objavio Danijel Bel, novinar koji prati NBA i Oklahomu. On je poručio da je problem sa kukom, pored Topića, imao i Aleks Karuso.

Povrede, teška bolest, operacija...

Topić je u NBA stigao kao 12. pik na draftu 2024. godine, sa velikim očekivanjima i reputacijom jednog od najtalentovanijih mladih plejmejkera Evrope. Međutim, umesto da odmah pokaže šta zna na najvećoj sceni, usledio je period kakav nijedan sportista ne bi poželeo.

Najpre je zbog teške povrede prednjih ukrštenih ligamenata kolena propustio kompletnu debitantsku sezonu. Kada se činilo da je najgore iza njega i da konačno može da se posveti košarci, stigle su još teže vesti.

U oktobru 2025. godine dijagnostikovan mu je rak testisa. Morao je na operaciju, a zatim i na hemoterapiju. Generalni menadžer Oklahome Sem Presti tada je saopštio da su lekari veoma optimistični kada je reč o njegovoj dugoročnoj prognozi.

Topić je uspešno završio hemoterapiju početkom 2026. godine, a 12. februara konačno je debitovao u NBA ligi. Njegov prvi nastup izazvao je veliko interesovanje, a navijači Oklahome pozdravili su ga ovacijama.

1/4 Vidi galeriju Nikola Topić na meču protiv Klipersa Foto: Harry How / Getty images / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Do kraja regularnog dela sezone odigrao je deset utakmica, uz prosečno 5,2 poena i 4,4 asistencije za 16 minuta na parketu. Dobio je priliku i u plej-ofu, ali je novi problem ubrzo pokvario planove.

Tokom juna 2026. podvrgnut je operaciji leđa, odnosno minimalno invazivnoj lumbalnoj mikrodiscektomiji, kojom je rešavan problem sa diskom u donjem delu kičme. Iako se u početku očekivalo da bude spreman za početak priprema, njegov povratak na teren je stigao tek kasnije.

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