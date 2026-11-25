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Pevačica Seka Aleksić govorila je o aktuelnim muzičkim projektima, koncertima u Zagrebu, ali i saradnji sa koleginicama Lepom Brenom i Natašom Bekvalac.

Otkrila je da se pregovara o mogućim duetima, a nasmejala je i priznanjem da zajednički šou-program sa Natašom nikako ne bi bio dobra ideja.

Seka je govorila i o svom učešću u muzičkom takmičenju, gde je članica žirija. Istakla je da sebe ne smatra strogom, već iskrenom i profesionalnom, te da kandidatima otvoreno govori šta je dobro, a šta bi trebalo da poprave.

- Ja sam to već pričala, iako to gledaocima deluje kao "Seka stroga". Nije uopšte Seka stroga. Ja samo pričam ono što mislim, pa ako sam tu u žiriju treba da kažem ljudima šta je dobro, a šta nije. Ja i te kako znam da pohvalim i prehvalim nekoga kad je dobar i dam mu vetar u leđa. Ali brate, moram da kažem nešto kad nije dobro. Tako da ja mislim da takmičari to poštuju, da oni to vole - rekla je pevačica.

Priznala je i da joj saradnici često skreću pažnju da ume da bude gruba u komentarima, ali da je po prirodi impulsivna.

- Ja prva volim da mi neko kaže: 'Ovde si bila super, ovde si bila bezveze, ovde nisi bila dobra, ovde si bila previše gruba'. Meni ljudi iz mog tima veoma često kažu da sam ja nekad gruba u svojim komentarima, ali ja to non-stop objašnjavam - ja sam takva, moj senzibilitet je takav. Ja sad dok pričam s tobom sam smirena, kakva sam ja inače sva živčana... Prosto takva sam, tako sam rođena. Impulsivna sam i tako reagujem.

1/7 Vidi galeriju Seka Aleksić promoviše svoj album Foto: Kurir

Dueti sa Brenom i Natašom Bekvalac

Posebnu pažnju privukla je priča o muzičkim saradnjama sa Lepom Brenom i Natašom Bekvalac. Seka je potvrdila da se razgovara o duetima i da postoji obostrana želja da do njih dođe.

- Hoću, hoću, hoću! Radimo na tome. Mi želimo jedna i druga i za početak je to sasvim dovoljno, ali desiće se i neka dobra pesma - rekla je Seka o mogućoj saradnji sa Natašom.

Osvrnula se i na Lepu Brenu, ističući da bi volela da snime zajedničku pesmu.

- Doći će do dueta i između mene i Lepe Brene takođe, i o tome razmišljamo, dogovaramo se, pa videćemo šta će se desiti. Ali bi bilo lepo, ja bih jako to volela. Nas je lift spojio pre, tako da trebalo bi u vezi toga... Mi pričamo, pa ako se desi dobra pesma, desi se. Najbitnija je pesma u svemu, u tome je ključ, da bude pesma dobra. Lako ćemo se mi dogovoriti čija je strofa ili refren, ali treba da se desi dobra pesma i za Natašu i mene, i za Brenu i mene. Pa videćemo.

Na kraju razgovora priznala je i da često zažali zbog svojih brzih reakcija tokom javnih nastupa.

- Sto puta! Sto puta sam se pokajala, ali otišlo je... Javi se ta živčana Seka, uhvati me ovako, udarim samu sebe i kažem: "Glupačo!" - ispričala je kroz smeh.

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